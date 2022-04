In der Innenstadt von Solingen-Ohligs : Bauarbeiter machen Pause fürs Dürpelfest

Noch zeigt nur ein einzelner Container an, dass auf dem Ohligser Marktplatz bald Bauarbeiter das Sagen haben. Unter anderem erhält der Platz eine neue Pflasterung. Während des Dürpelfestes werden die Arbeiten aber ruhen, so dass der Marktplatz zumindest zum Teil für Buden und Fahrgeschäfte nutzbar ist. Foto: Martin Oberpriller

Solingen In Ohligs ist demnächst nonstop etwas los. So sollen in den nächstenTagen endlich die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Marktplatzes beginnen. Und Ende Mai findet zum ersten Mal seit 2019 auch wieder das Dürpelfest statt.