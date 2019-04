Bauarbeiten in Solingen-Burg : Vollsperrung geht über fünf Monate

Bauarbeiten in Solingen-Burg

Rund 150 Besucher waren am Donnerstagabend zur städtischen Bürgerversammlung in die Turnhalle Burg gekommen. Nach ruhigem Anfang entwickelte sich eine teils hitzige Diskussion. Foto: Oberpriller. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Die letzte Phase der Baustelle Burg unterteilt sich in drei Maßnahmen.

Das wurde jetzt bei der Bürgerversammlung in der Turnhalle Hasencleverstraße deutlich – wobei bei den Bürgern etliche Fragen zur Durchführung und zu den Folgen offen blieben.

Hochwasserschutz Diese Arbeiten liegen beim Wupperverband. An der Eschbachstraße werden auf 300 Metern Unfermauern neu gebaut. Zudem steht die Sicherung von Gebäuden, der Neubau von fünf Brücken und die Natursteinverkleidung der Straßenstützwand an. Die Baustellenfläche ist am Nordrand von Unterburg. Die Beauftragung der Baufirma erfolgt im Mai, die Ausführung läuft von Juni 2019 bis Frühjahr 2020.