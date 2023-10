Erster Abschnitt an der Brunnenstraße Bauarbeiten für neue Feuerwache in Solingen laufen

Eigentlich hätten die Bauarbeiten schon früher beginnen sollen. Und auch der ursprünglich vorgesehene Kostenrahmen wird sich nicht halten lassen. Aber das dürfte die Arbeiter jener Bautrupps, die seit kurzem an der Brunnenstraße in Ohligs den Ton angeben, im Augenblick kaum besonders stören. Denn nachdem im vergangenen Monat die Arbeiten für die neue Feuer- und Rettungswache II im Westen der Stadt losgegangen sind, haben die Bauarbeiter nun einen recht eng getakteten Zeitplan im Nacken, sollen die ersten Feuerwehrleute doch schon in rund zwei Jahren das neue Domizil beziehen.