Renovierungsarbeiten in Müngsten : Brückensanierung zieht sich weiter in die Länge

Brückensanierung zieht sich weiter in die Länge

Renovierungsarbeiten in Müngsten

Teile der Müngstener Brücke sind weiterhin mit Planen verhangen. Darunter bringen Arbeiter einen neuen Anstrich an dem 122 Jahre alten Bauwerk auf. Foto: Guido Radtke

Solingen/Remscheid Die Arbeiten in Müngsten sind nach wie vor nicht beendet. Laut Bahn könnten die Maßnahmen noch das ganze Jahr 2020 dauern.

Jahrelang hatte die Deutsche Bahn AG verkündet, die Renovierungsarbeiten an der Müngstener Brücke sollten spätestens Ende 2018 abgeschlossen sein. Aber auch zwölf Monate nach Ablauf dieses ursprünglich anvisierten Fertigstellungsdatums sind Teile der imposanten Stahlkonstruktion aus den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts nach wie vor von Baugerüsten verdeckt – woran sich so schnell wohl auch nichts ändern wird.

Denn wie eine Sprecherin der Bahn jetzt auf Anfrage unserer Redaktion bekannt gegeben hat, dürften sich die Sanierungen an dem Baudenkmal zwischen Solingen und Remscheid wahrscheinlich bis tief ins Jahr 2020 ziehen. „Die umfangreichen Arbeiten werden voraussichtlich noch das gesamte Jahr andauern“, hieß es aus der NRW-Zentrale des Konzerns in Düsseldorf.

Kosten Die Deutsche Bahn investiert für die erste umfassende Sanierung der Müngstener Brücke erhebliche Mittel. Am Ende könnten es etwa 30 Millionen Euro sein. Abgerechnet wird indes erst nach Ende aller Baumaßnahmen.

Damit schiebt sich der Abschluss der seit mehreren Jahren laufenden Renovierungen an der Müngstener Brücke allem Anschein nach einmal mehr nach hinten. Beispielsweise hatte die Bahn AG noch im Januar dieses Jahres kommuniziert, mit einer Beendigung der Arbeiten sei Ende 2019, spätestens jedoch Mitte 2020 zu rechnen.

Als Grund für die neuerlichen Verzögerungen gab der Konzern an, die Maßnahmen an dem Stahlgerüst der Brücke seien „umfangreicher, als zunächst vermutet“ – wobei die Bahn zeitgleich versicherte, auf den Betrieb der S-Bahn 7 habe die Sanierung keinen Einfluss. „Der Verkehr bleibt weiterhin unbeeinträchtigt“, betonte die Sprecherin in einer Stellungnahme.