Am Hauptbahnhof Solingen Bauarbeiten drohen neue Verzögerungen

Seit gut sechs Wochen müssen Fußgänger und Radfahrer, die rund um den Solinger Hauptbahnhof in Ohligs unterwegs sind beziehungsweise von der Ostseite des Bahnhofs aus zu den Gleisen wollen, Umwege in Kauf nehmen. Denn seit Ende Februar sind Bauarbeiter damit beschäftigt, im Auftrag der Stadt den rückwärtigen Zugang zum Hauptbahnhof zu erneuern. So erhalten die dortige Treppe und der daneben liegende Aufzug ein modernes Aussehen – wobei die Passanten sowie Pendler und andere Zugreisende möglicherweise noch etwas länger als ursprünglich geplant die Umleitungsstrecke über die Berliner Brücke laufen müssen.