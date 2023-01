Umwege für Zugreisende Bauarbeiten am Solinger Hauptbahnhof beginnen

Reisende, die regelmäßig am Solinger Hauptbahnhof in Ohligs ein- und aussteigen sowie den Osteingang des Bahnhofs benutzen, müssen sich in Kürze auf einen Umweg einstellen, wenn sie zu den Gleisen wollen. Denn voraussichtlich ab Ende Februar wird die Stadt den Zugang von der Sauerbreystraße und zur Unterführung am Bahnhof für zunächst einmal rund zwei Monate komplett sperren. Und die Bahnkunden müssen dann auf einer eingerichteten Umleitung über die Kleine Kamper Straße, die Berliner Brücke sowie Kieler Straße nutzen, um über den Haupteingang des Hauptbahnhofs zu den Zügen zu gelangen.