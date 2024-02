Solingerin legt Geständnis ab Bankangestellte ergaunert 654.000 Euro von Kunden

Eine der Überweisungen war bankintern in der Abteilung für Geldwäsche aufgefallen. Daraufhin habe die Revisionsabteilung „recherchiert“, so die Zeugin. Der Verteidiger der Angeklagten sagte nun, seine Mandantin habe wegen der Schadensbegleichung „unter Druck gestanden“. Um Geld zu beschaffen, habe sie bei ihrem neuen Arbeitgeber die beiden Schließfächer leergeräumt. Um an Geld zu kommen, soll sie mittels Bankstempel Unterlagen des Amtsgerichts gefälscht haben, aus denen hervorging, dass die niederländische Polizei zehn Kilogramm Kokain sichergestellt haben soll. So soll sie ihrem Mann ermöglicht haben, die Drogen in Deutschland zu verkaufen.