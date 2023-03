Ballettschule International Solingen Nun wartet die World Cup-Bühne

Das zweite Gold heimste Elea Bologna ein, die sich schon wiederholt in der Königsdisziplin „Klassisches Ballett solo“ den ersten Platz ertanzt hatte. Die Studentin bleibt damit ein Vorzeige-Talent der Schule von Niclas, die in ihrer aktiven Zeit als Tänzerin unter anderem am Grand Théâtre in Genf und als Erste Solistin der Oper Bonn brilliert hatte. Die Erfahrungen aus dieser Zeit gibt sie nun schon seit vielen Jahren weiter – zusammen mit renommierten Pädagoginnen wie Monika Knapp, die an der Bayerischen Staatsoper in München ausgebildet und anschließend ins Corps de Ballett übernommen wurde, später als Solistin an die Wuppertaler Bühnen wechselte und ihre beachtliche Solo-Karriere an den Opernhäusern von Wiesbaden und Stuttgart fortsetzte, unter der Leitung des legendären Choreografen John Cranko.