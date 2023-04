Baustelle Balkhauser Kotten in Solingen Nur Elsbeth ist vom Schmutz befreit

„Es ist erschreckend, wenn man hineingeht“, war einer der ersten Kommentare aus der Besuchergruppe. Erschreckend, weil fast alles in Parterre ausgeräumt, gesäubert und zwischengelagert oder direkt weggeworfen werden musste. Im Juli 2021 stand das schlammige Wasser rund 1,80 Meter hoch – was der Körpergröße der Kuratoriumsvorsitzenden entspricht. Wobei Nicole Molinari der Katastrophe fast noch etwas Gutes abgewinnen kann. Denn das Wasser brachte ältere Schäden an den Tag: Viele der Balken und Ständer, die von außen dank ihres glänzenden schwarzen Anstrichs so robust aussehen, sind innen verfault, von Pilzen und Insekten befallen. Molinari, von Hause aus Architektin, macht den „gummiartigen“ Anstrich des Gebälks verantwortlich. Er reiße bei Hitze, lasse Feuchtigkeit ins Holz ziehen. Das ist innen jetzt stellenweise nur noch wie Mehl und zerkrümelt unter ihren Händen. „Wir können froh sein, dass Fachwerk so geduldig ist.“