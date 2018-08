Bahnstrecken auf Solinger Gebiet sollen leiser werden

In Landwehr sind vor allem die Züge des Fernverkehrs mit hoher Geschwindigkeit und damit einem hohen Lärmpegel unterwegs. Foto: Kempner, Martin (mak)

Solingen Nur fünf Solinger beteiligten sich an einer Bürgerbefragung des Eisenbahn-Bundesamtes.

Entlang der Eisenbahntrasse Wuppertal – Köln ist die Karte auch auf Solinger Stadtgebiet an einigen Stellen blau gefärbt. Das heißt, dass dort ein Lärmpegel von mehr als 75 Dezibel erreicht wird. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat nun einen Aktionsplan erstellt, für den auch die Öffentlichkeit befragt wurde. Wie sehr stört Anwohner der Krach vorbeifahrender Züge? Wo fordern sie mehr Schutz? Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung liegen nun vor. Die fällt aus Solinger Sicht bescheiden aus: Aus der Klingenstadt haben nur fünf Bürger teilgenommen. Diese Betroffenen jedoch fühlen sich vom Schienenlärm stark gestört.

Eine Stellungnahme der Stadt fehlt im Lärmaktionsplan ganz. Das wollte man im Rathaus nicht kommentieren. Auch zu den Ergebnissen könne man noch nichts sagen, hieß es auf Anfrage. Das umfangreiche Dokument müsse erst ausgewertet werden. Stadtdirektor Hartmut Hoferichter hatte bereits 2017 an den Lärmschutzbeauftragten der Deutschen Bahn AG geschrieben, dass rund 8000 Solinger allein vom Lärm der Bahnstrecke Wuppertal – Köln betroffen seien.

Die Strecke der S-Bahn 7 vom Solinger Westen nach Osten ist zwar nicht so lärmintensiv wie die Hauptstrecke mit ihren Fernzügen. Doch auch dort ist die Karte entlang der Trassenführung noch dunkelrot gefärbt: Das heißt, dass 66 bis 70 Dezibel erreicht werden. Die Karte kann auf der Internetseite der Stadt Solingen eingesehen werden (Stichwort Lärmaktionsplan).

So laut ist es an der Bahnstrecke

Laut Lärmaktionsplan des EBA sind 33 Wohnungen in Solingen ganz besonders belastet – mit Werten von mehr als 75 Dezibel. Rund 3500 seien durch den Zugverkehr immerhin 55 Dezibel und mehr ausgesetzt. Für die Hand voll Solinger, die an der Befragung teilgenommen haben, ist der Bahnverkehr „das vordringlichste Lärmproblem“ an ihrem Wohnort, wie die Auswertung aufzeigt. Der Krach beeinträchtige beim Ein- und Durchschlafen.