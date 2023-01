Wieder Bahn-Ärger in Solingen-Ohligs Bauarbeiten in Schnittert dauern bis April

Die Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Denn nachdem die Deutsche Bahn AG im vergangenen Jahr verkündet hatte, die Vollsperrung an der Bahnüberführung in Schnittert sei tagsüber an Werktagen nur bis Ende 2022 nötig, und die Sperrung nach Angaben der Bahn Mitte Dezember tatsächlich zunächst einmal aufgehoben werden konnte, kam für die Bewohner der kleinen Hofschaft in dieser Woche die nächste kalte Dusche. So geht die Abriegelung des Ortes jetzt nämlich in eine Verlängerung – und die Einwohner sowie ihre Besucher sind erneut gezwungen, auf die Umleitung über den Caspersbroicher Weg am anderen Ende von Schnittert sowie über den dortigen Bahnübergang auszuweichen.