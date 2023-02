Interview Heute soll es nur Kamelle regnen

Hawranke Von den einzelnen Gruppen kommt das nicht so an uns heran. Da lassen wir uns überraschen. Das entscheiden die Teilnehmer von sich aus. Was wir festgestellt haben: Es war nicht so leicht, an Wurfmaterial zu kommen, weil viele Firmen bewusst nicht für den Straßenkarneval produziert haben - aus Unsicherheit, ob es vielleicht doch noch Absagen geben könnte. Da musste man schon ein wenig herumreisen und früh auf den Beinen sein.