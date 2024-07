LKA liefert Zahlen fürs Bergische Städtedreieck Automatensprengungen – so reagieren die Banken

Die Stadt-Sparkasse Solingen will ihr Grundstück an der Schlossbergstraße in Unterburg inklusive des Gebäudes, in dem sich die ehemalige Geschäftsstelle befand, verkaufen. Wie Sebastian Assé vom Vorstandsstab berichtet, werde das Grundstück vor dem Verkauf geteilt. „Der bisher unbebaute Grundstücksteil bleibt im Besitz der Stadt-Sparkasse Solingen und wird im Herbst dieses Jahres mit einem SB-Automatengebäude bebaut“, führt er aus. Der bebaute Grundstücksteil geht hingegen im Rahmen eines Auswahlverfahrens an einen Investor.