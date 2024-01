Großbrand in Solingen Auto und Boot gehen auf Firmengelände in Flammen auf

Der erste Alarm hatte die Leitstelle der Feuerwehr am Sonntag gegen kurz nach 21 Uhr erreicht. Nach Angaben von Zeugen hatten auf dem besagten Firmengelände am Kyllmannsweg in Merscheid ein Auto der Marke Dodge sowie ein ebenfalls dort abgestelltes Boot Feuer gefangen. Und tatsächlich bot sich den Einsatzkräften beim Eintreffen am Brandort ein Bild, das die Gefährlichkeit der Lage unterstrich. So war das Betriebsgelände bereits von Weitem zu erkennen, wurde es doch von dem starken Schein der Flammen erhellt.