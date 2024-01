Polizei Solingen sucht Zeugen Auto prallt gegen Hauswand und Ampelmast

Ohligs · Bei dem Unfall am Sonntagabend in Ohligs wurden ein 22-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin verletzt. Ein noch unbekannter Fahrer eines Transporters könnte an dem Unfall beteiligt gewesen sein.

08.01.2024 , 13:03 Uhr

Das Verkehrskommissariat ist zurzeit damit beschäftigt, die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Foto: dpa/Stefan Puchner

Zwei verletzte Personen sowie eine Hauswand und eine Ampel, die demoliert sind – das ist die Bílanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagabend gegen 17 Uhr auf der Bonner Straße in Ohligs in Höhe der Südstraße zugetragen hat und für den die Polizei zwecks Klärung der näheren Umstände nun Augenzeugen sucht. Wie die Polizei am Montag meldete, war zu besagter Zeit ein 22-jähriger Mann mit einem VW Golf auf der Bonner Straße in Richtung Ohligs-Mitte unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst mit einer Hauswand und dann mit einem Ampelmasten kollidierte. Dabei wurden sowohl der Fahrer, als auch seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt, sodass Rettungskräfte die beide zur ambulantenVersorgung in ein Krankenhaus bringen mussten. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei circa 14.000 Euro. Inwieweit ein orange-brauner Kastenwagen, der dem Unfallfahrzeug entgegenkam und von einem Mann mittleren Alters gelenkt wurde, für den Unfall mitverantwortlich ist, ist jetzt Teil der Ermittlungen. Zeugen sollen sich unter ☏ 02 02 / 284-0 melden.

