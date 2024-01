Proteste gegen Regierungspolitik Auto-Demo durch die Solinger Innenstadt

Die Teilnehmer hatten sich zunächst gegen 19 Uhr auf dem Neumarkt versammelt, von wo aus sich der Autokorso wenige Minuten später über den Kreisverkehr am Dreieck in Richtung Kölner Straße und Mummstraße in Bewegung setzte. Von dort aus ging es dann weiter über die Konrad-Adenauer-Straße zum Solinger Rathaus. Daran anschließend bogen die Teilnehmer in die Kronprinzenstraße ab, ehe sie via Weyersberger Straße, Friedrichstraße und die Straße Am Neumarkt zurück zum Ausgangspunkt kehrten. Am Neumarkt endete die Demonstration schließlich gegen 20.30 Uhr.