Auszeichnung für Solingen bei der „polis Convention“ Flora Frey-Gebäude überzeugt Jury

In das Gelände an der Prinzenstraße – ehemals Sitz des Saatgutherstellers Flora Frey – hatte IT-Unternehmer Mirko Novakovic Millionen investiert. Inzwischen sind in den Ohligser Räumen der Coworking Space „Orangery“, das Restaurant MAKU und die IT-Unternehmensberatung New Forge zuhause. Das Projekt, das das Leverkusener Architekturbüro Rotterdam Dakowski betreut hatte, brachte Novakovic zu Jahresbeginn schon den Denkmalschutzpreis des Bergischen Geschichtsvereins ein. Nun folgte also die überregionale Ehrung: „Das ist eine besondere Würdigung“, kommentiert Frank Balkenhol, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Solingen. Die hatte – in Abstimmung mit Investor und Architekt – die Bewerbung für den polis award eingereicht.