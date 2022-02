Ausstellungen im Kunstmuseum Solingen : Die Pandemie hat Spuren hinterlassen

Solingen Im Kunstmuseum wird am Samstag um 18 Uhr die traditionelle Jahresschau des Vereins der Solinger Künstler eröffnet. Insgesamt 19 Positionen sind in einer gelungenen Präsentaion zu erleben.

Tatsächlich hat sich die Situation aktuell zumindest soweit entspannt, dass in der diesjährigen Jahresschau der SK wieder Publikum im Kunstmuseum zugelassen ist. Sogar eine Eröffnung durch Oberbürgermeister Tim Kurzbach wird es am heutigen Samstag um 18 Uhr im Museum geben. Bis 100 Besucher dürfen teilnehmen, erklärt Museumsleiterin Gisela Elbracht-Iglhaut. Mit Genehmigung des Gesundheitsamtes.

„Cellula 2022“ ist keine Rekonstruktion der im vergangenen Jahr ausgefallenen Jahresschau. Die im oberen Saal für Wechselausstellungen präsentierten Werke sind durchweg atelierfrisch. Nur Titel und Konzept wurden übernommen. Auch die „Second Edition“ – so der Untertitel der Schau – thematisiert die Situation von Kunst und Kultur in der Pandemie. 19 Künstlerinnen und Künstler der SK haben sich erneut und auf vielfältige Weise mit den Themen Rückzug, Isolierung, Besinnung, dem Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz, aber auch dem Bedürfnis nach Lebendigkeit und Zuversicht auseinandergesetzt.

Wobei sich auch die persönliche Befindlichkeit der Kreativen in vielen Werken widerspiegelt. Etwa in der mehrteiligen Malerei-Serie von Ulle Huth. „Diese Arbeit ist ein Psychogramm“, erklärt die langjährige Vorsitzende der Künstlergemeinschaft, „meiner Ängste, Sorgen und Unsicherheit.“

In Nachbarschaft hat die aktuelle Vorsitzende der SK, Susanne Müller-Kölmel, ein Wandstück bemalt und darauf eine mehrteilige Malerei auf Pappwabenkarton platziert als „unvollständiges Ganzes“. Unverkennbar hat sie ein Märchenmotiv aus dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gewählt. Da passt auch das Gegenüber: „Come and Fly with me“, ein großformatiges Bild von Anja Kreitz. „In Corona-Zeiten wächst zusehends die Sehnsucht nach Freiheit und Aufbruch zu unbekannten Gefilden“, so die Künstlerin.