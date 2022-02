Ausstellungen im Solinger Kunstmuseum : Eine gekonnte Verbindung

Michael Bauer-Brandes zeigt im unteren Ausstellungssaal seine Einzelausstellung „Menschengemacht“. Foto: Peter Meuter

Solingen Der Kunstschmied Michael Bauer-Brandes zeigt im Rahmen der Jahresausstellung des Vereins Solinger Künstler dreidimensionale Arbeiten aus Metall.

In jedem Jahr erhält jeweils ein Mitglied des Vereins Solinger Künstler im Rahmen der Jahresausstellung die Gelegenheit, seine Arbeiten prominent als Einzelausstellung zu präsentieren. In diesem Jahr ist es Michael Bauer-Brandes, Künstler und Vertreter eines alten traditionellen Handwerks, das er von der Pike auf gelernt hat. Sein Weg als Kunstschmied führte ihn vom Schlossergesellen zum Designer bis zum eigenen Meisterbetrieb für Schmiede- und Metallgestaltung. Seit 1999 arbeitet er parallel als freischaffender Künstler, gründete 2012 die Eventschmiede in Müngsten.

Das Untergeschoss des Kunstmuseums erhält durch seine raumgreifenden Metallarbeiten einen neuen überraschenden Aspekt. In passgenauer Weise hat Bauer-Brandes für den hohen kathedralartigen white cube eine Großplastik geschaffen, deren Titel als Titel der Einzelschau fungiert. „Menschengemacht“ besteht aus stilisierten menschlichen Figuren, die sich auf einer runden Bodenplatte reigenartig verbinden und weitere Figuren quasi auf ihren Schultern tragen. Die nach oben hin kleiner werdenden und weiter abstrahierten Figuren aus geschmiedeten Metallstäben ergeben in der Gesamtkomposition eine fragile pyramidale Raumform, die sich fast bis zur Brüstung der Erdgeschossebene erhebt. Durch die Lichtführung dupliziert sich die bewegt wirkende Raumform als Schatten an der Museumswand und erreicht so die volle Raumhöhe. „Die Probleme unseres Planeten sind Menschen gemacht und nur als Gemeinschaft können wir unseren Planeten als Safe space erhalten,“ erläutert der Künstler seinen thematischen Ansatz.