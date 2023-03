Interview Susanne Müller-Kölmel Schau endet Sonntag mit einer Finissage

Müller-Kölmel Kunstmuseum und der Künstlerverein SK sind seit vielen Jahren eng miteinander verbunden. Dies hat nicht zuletzt seinen Ursprung in einer langen gemeinsamen Historie, die sich unmittelbar auf dieses Gebäude, das Gebäude des ehemaligen historischen Rathauses Gräfrath, bezieht. Unsere Position ist klar: Wir bleiben in dem Haus und die zeitgenössische Bildende Kunst und die Bestände des Kunstmuseums mit uns. Wir hoffen auf eine transparente Debatte und Lösungen, in denen alle gehört werden.