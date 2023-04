Mitte Kunst aus heiterem Himmel

Eine weitere Arbeit, das Memorial Book Projekt, ist der sichtbare Beweis. Hier hält sie jeden Tag des Jahres chronologisch in einem Bild fest. Tag für Tag seit 2010 dokumentiert sie gelebtes und sich wandelndes Leben. In der Rückschau auf die jeweils in einem Jahres-Leporello festgehaltene Lebenszeit wird die Fülle, die Vielfältigkeit und die Unterschiedlichkeit der Tage deutlich. Auszüge aus diesem Kunstprojekt zeigt Müller-Kölmel als Foto-Edition. „I need flowers“, eine Installation aus bemalten Transparentpapierstreifen, verbildlicht, so die Künstlerin, psychologische Möglichkeiten einer Überlebensstrategie und gibt auch dem Positiven, Dynamischen Raum. Auch Skurriles entgeht ihrer Aufmerksamkeit nicht. Zwei Hundedarstellungen, „Schuh Schuh“ , eine zufällige Begegnung in einem Schuhgeschäft in Oldenburg, und der Hund im Tütü, entdeckt vor einer Drogerie im Stadtbild, sind farbig delikat gestaltete Bildmotive.