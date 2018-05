Schwerpunkt Gedenken 25 Jahre Brandanschlag: Außenminister müssen auf ihre Reden verzichten

Das Interesse der Medien an der Gedenkfeier in Solingen war riesig. Foto: Köhlen (3)

Solingen Nach einer Schweigeminute sprachen nur Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp.

Die Ansprache, die schon Wochen vor dem Gedenkakt und ohne Kenntnis des Wortlautes für Diskussionen gesorgt hatte, fand letztlich gar nicht statt: Der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu kam angesichts des heftigen Unwetters ebenso wenig zu seinem Wortbeitrag wie sein deutscher Amtskollege Heiko Maas. Beide standen allerdings gestern am frühen Nachmittag vereint vor dem Mahnmal am Mildred-Scheel-Berufskolleg. Dort hatten Solinger Schüler bereits vor zwei Wochen Stahl-Ringe mit den eingravierten Namen der Staatsmänner angebracht.

Auf der Bühne am angrenzenden Parkplatz ergriff als erster Redner Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) das Wort. "Auch heute ist es unser tiefster Wunsch als Solingerinnen und Solinger, im stillen Gedenken zusammenzustehen." Der frühe Morgen des 29. Mai 1993, als fünf junge Mädchen und Frauen durch den Brandanschlag an der Unteren Wernerstraße ihr Leben verloren, habe eine Illusion zerstört: Die Stadt, in der Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern seit vielen Jahren gut miteinander auskamen, sei "Tatort eines beispiellosen Verbrechens geworden". Die Verrohung der öffentlichen Sprache gegenüber Einwanderern, gipfelnd in der Parole "Das Boot ist voll !" hätten den Gewalttaten den Nährboden bereitet, sagte Kurzbach, und warnte vor Parallelen in der politischen Gegenwart.