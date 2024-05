Polizei ermittelt nach Solinger Dürpelfest Aussage gegen Aussage nach angeblichen fremdenfeindlichen Parolen

Tatsächlich bestreiten die zwei beschuldigten Personen, ein Mann und eine Frau im Alter von 27 beziehungsweise 25 Jahren, die ihnen zur Last gelegte Verwendung einer fremdenfeindlichen Textpassage. So soll das junge Paar beim Abspielen des besagten Liedes auf dem Dürpelfest beim Mitsingen die Zeile „Deutschland den Deutschen – Ausländer raus“ benutzt haben – was nach Angaben aus Polizeikreisen gegebenenfalls den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen könnte. „Dies gehört zu jenen Dingen, die es nunmehr durch die Kriminalpolizei zu klären gilt“, sagte der Polizeisprecher am Montagmittag zum momentanen Stand der Ermittlungen in dem Fall.