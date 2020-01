Ausgebüxter Wüstenbussard wieder eingefangen : Matze ist wieder aufgetaucht

Foto: Stefanie Mylenbusch

Solingen Der Wüstenbussard, der der Solingerin Stefanie Mylenbusch gehört und der am Düsseldorfer Flughafen dafür sorgt, dass Flugzeuge nicht mit kleineren Vögeln in gefährliche Kollisionen verwickelt werden, war seiner Besitzerin an Silvester ausgebüxt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jetzt meldet der Flughafen auf seiner Facebook-Seite, dass der Greifvogel auch dank der Hilfe aus der Bevölkerung am Samstag wieder aufgetaucht ist. Mylenbusch gelang es, Matze am Nöhrenkotten in Solingen-Löhdorf aufzuspüren und wohlbehalten einzufangen.

(red)