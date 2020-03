Baustelle : Ausfahrt Schwarze Pfähle an der Stadtautobahn wird gesperrt

Foto: pixabay

Merscheid In der nächsten Woche wird der Fahrbahnbelag auf der Abfahrt erneuert.

Verkehrsteilnehmer, die regelmäßig über die Viehbachtalstraße nach Merscheid fahren, müssen sich in der kommenden Woche auf Änderungen einstellen. Weil nämlich in der ersten Wochenhälfte Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke der Ausfahrt Schwarze Pfähle anstehen, werden Autofahrer dann für insgesamt drei Tage gezwungen sein, eine Umleitung zu benutzen.

Auf diese Einschränkung hat der für den Erhalt der Solinger Stadtautobahn zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW am Montag aufmerksam gemacht. Betroffen sein werden allerdings nur all jene Fahrer, die von der Stadtmitte aus auf der Viehbachtalstraße nach Westen unterwegs sind. Für sie wird in der Zeit der Bauarbeiten von Montag, 6. April, bis Mittwoch, 8. April, eine gesonderte Ausweichstrecke ausgeschildert werden.

In der Gegenrichtung, also aus Ohligs kommend, ist hingegen laut Straßen.NRW eine Abfahrt in Merscheid weiterhin möglich. Zeitgleich sollen auch die beiden „Vieh“-Auffahrten an der Straße Schwarze Pfähle nach wie vor für die Verkehrsteilnehmer offen bleiben, gab der Landesbetrieb bekannt.

(or)