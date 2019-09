Ausbildungsmarkt in Solingen : Jugendliche weiter auf Lehrstellensuche

Ausbildungsmarkt in Solingen

Solingen Das Ausbildungsstellenjahr 2018/2019 endet Ende dieses Monats. In Solingen suchen noch 230 junge Leute über die Arbeitsagentur einen Ausbildungsplatz. 158 Lehrstellen sind noch nicht besetzt.

Manche Töpfe finden keinen Deckel. „Es wird zunehmend schwieriger, die Ausbildungsplätze zu besetzen“, sagt der Chef der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Martin Klebe. Die Unternehmen müssten zum Teil einen sehr hohen Aufwand betreiben, um die passenden Bewerber zu finden. Dabei mangelt es an Bewerbern in diesem Sommer nicht – im Vergleich zu Wuppertal und Remscheid kommen in Solingen rechnerisch auf 100 Bewerber 68 Ausbildungsplätze. Vor einem Jahr waren es lediglich 56 Stellen gewesen.