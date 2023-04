August-Dicke-Schule in Solingen soll grüner werden Umzug soll die Realschule nicht schwächen

Der für den Spätsommer vorgesehene Umzug der Realschule Vogelsang in die heutigen Räumlichkeiten der Sekundarschule Solingen am Central sorgt weiter für Diskussionen – und hat inzwischen auch die Solinger Politik erreicht. Denn nachdem bei einer Petition in den vergangenen Wochen bereits rund 2000 Unterschriften gegen die schulpolitischen Pläne der Stadtverwaltung gesammelt worden sind, haben sich zuletzt die Schüler, Lehrer und Eltern am Gymnasium Vogelsang sowie an der Realschule Vogelsang mit einem Offenen Brief an die im Stadtrat vertretenen Fraktionen gewandt und eine „Trennung von Gymnasium und Realschule Vogelsang“ ebenfalls explizit abgelehnt.