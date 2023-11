Rasspe-Areal in Solingen „Kein Gewerbegebiet von der Stange“

Aus dem optimistisch geplanten Umzug ins neue Domizil in die frühere Lehrwerkstatt auf dem ehemaligen Rasspe-Gelände in der Kohlfurth noch in diesem Jahr wird nichts. Gleichwohl ist der Standortwechsel der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW) in Sichtweite: Im ersten Quartel 2024, noch vor Ostern, werden wir umziehen“, sagt ein BSW-Sprecher. Der Mietvertrag beginnt am 1. Januar 2024, und auch am bisherigen Standort Kölner Straße habe man noch einen Zeitpuffer für den Umzug.