Kommentar Auf Dauer hält nur eine echte Sperre Laster von der Hofschaft Keusenhof fern

Man kann davon ausgehen, dass in Sachen Verkehrssicherheit in Keusenhof das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist. Jedenfalls werden die Schilder, die die Stadt Solingen zuletzt in einiger Entfernung zu der kleinen Hofschaft aufgestellt hat, am Ende nicht reichen, um Lkw-Fahrer davon abzuhalten, die enge Strecke als Abkürzung zu nutzen. Denn es besteht durchaus Grund zu der Annahme, dass sich Fahrer, die von einem Neun-Meter-Durchfahrtsverbot wenig beeindruckt sind, auch durch die fortan sichtbare Warnung für Laster ab sechs Metern kaum abhalten lassen. Solche Zeitgenossen werden es so lange immer wieder versuchen, bis sie endlich von einer richtigen Barriere weit vor dem Ortseingang von Keusenhof an der Durchfahrt gehindert werden.