Auch in Solingen aktiv : Polizei fasst fünfköpfige Einbrecherbande

Foto: dpa/Friso Gentsch

Hagen/Solingen In Hagen und Wuppertal nahm die Polizei jetzt eine mutmaßliche Einbrecherbande fest, der auch Taten in Solingen zur Last gelegt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine fünfköpfige Gruppe war zuvor ins Visier der Fahnder geraten. Die Ermittler machen die Bande für Einbrüche in Dortmund, Solingen, Bad Salzuflen, Herdecke, Meschede, Mülheim/Ruhr, Erkrath und Hohenlimburg verantwortlich. Neben Wohnungen waren auch Boutiquen mit Markenware Ziele der Täter. Am Montag griffen die Ermittler in den frühen Morgenstunden zu. Zwei 21 und 63 Jahre alte Männer kamen vor den Haftrichter, der eine Untersuchungshaft verfügte. Die anderen drei Tatverdächtigen wurden nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Neben Beute konnte bei dem Zugriff auch Einbruchswerkzeug und Maskierung sichergestellt werden.

(red)