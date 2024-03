Vier Verletzte in Solingen Mit Schraubenzieher zugestochen – Lebensgefahr

Der Vorfall ereignete sich auf der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe der dortigen Haltestelle/Rathaus. Der 17-Jährige erlitt bei der Attacke am Samstag lebensgefährliche Verletzungen und wurde notoperiert. Das teilten die Behörden am Montag in Wuppertal mit. Der 18-jährige Verdächtige kam wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.