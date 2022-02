Arena Bergisch Land in Solingen : Der Grundsatzbeschluss kann nur der Anfang sein

Die Klingenhalle ist sanierungsbedürftig. Foto: Peter Meuter

Meinung Solingen Die BHC-Arena hat am Donnerstag im Solinger Stadtrat eine wichtige Hürde genommen. Jetzt kommt es auf das weitere Vorgehen der Politik an. Ausführliche Untersuchungen sind notwendig, sie dürfen sich jedoch nicht zu lange ziehen.

Die Politik hat eine erste Entscheidung in Sachen Arena Bergisch Land getroffen. Mit dem in der Ratssitzung am Donnerstag getroffenen Grundsatzbeschluss ist zumindest der Weg für weitere Untersuchungen zur Machbarkeit des Projekts frei. Das ist ein wichtiger Schritt, auch wenn nicht alle Parteien diese Ansicht vertreten.

Denn dass es eine Alternative für die sanierungsbedürftige Klingenhalle braucht, ist gerade erst diese Woche wieder deutlich geworden. Handball-Bundesligist Bergischer HC meldete, dass erst Nager, dann Legionellen in der Sportstätte entdeckt wurden. Beides kann man als Zeichen werten, dass die Klingenhalle in ihrem derzeitigen Zustand nicht mehr tragbar ist. Aufwendige und kostenintensive Arbeiten sind so oder so nötig – egal ob die Politik sich am Ende für eine Sanierung oder einen Neubau entscheidet. Die von der CDU ins Spiel gebrachte Möglichkeit, bei einem Arena-Neubau gleichzeitig die Klingenhalle zu erhalten, erscheint vor diesem Hintergrund mindestens fragwürdig.

Letztendlich ist aber auch das ein Punkt, den die kommenden Gutachten zurecht untersuchen werden, die nun mit dem Grundsatzbeschluss auf den Weg gebracht werden können. Neben der Frage nach der nötigen Investition wird dabei auch die Nutzung einer neuen Arena durch den Schul- und Breitensport eine wichtige Rolle spielen. Hier muss sichergestellt werden, dass Kinder, Jugendliche und Freizeitsportler nicht auf der Strecke bleiben.