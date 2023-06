Bau einer Multifunktionshalle in Solingen Arena-Prüfung am Weyersberg ruht

Über den Zwischenstand der Planungen zu einer modernen Multifunktionshalle, die dem Handball-Erstligisten Bergischer HC als Heimspielstätte dienen soll, hatte die SEG die Fraktionsvorsitzenden sowie die Sprecherinnen und Sprecher des Stadtentwicklungsausschusses sowie Sportausschusses am Mittwoch in die Gläserne Werkstatt eingeladen. SEG-Geschäftsführer Carsten Zimmermann erklärte, dass der Plan- und Prüfprozess für einen möglichen Arena-Standort am Weyersberg ruhe, nachdem Investoren ihr Interesse an einem alternativen Standort gezeigt hätten.