Arbeitsminister Hubertus Heil in Solingen Kurze Stippviste im städtischen Jobcenter

Das Flugzeug aus Berlin hatte gehörig Verspätung. Vom Düsseldorfer Airport musste Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit dem Auto noch zum städtischen Jobcenter an die Kamper Straße in Ohligs. Dort kam er erst gegen 13.30 Uhr an und entschuldigte sich bei den Wartenden für die Verzögerung. Begrüßt von Oberbürgermeister Tim Kurzbach und dem Leiter des Jobcenters, Mike Häusgen, kamen die Beteiligten aber schnell zur Sache. Denn Hubertus Heil wollte vor allem mit den Beschäftigten des Jobcenters zur Umsetzung des Bürgergeldes ins Gespräch kommen.