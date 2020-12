Arbeitsmarkt in Solingen und Remscheid : Unternehmen suchen weiter Fachkräfte

Der Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie massiv ins Wanken gebracht worden. Die Agentur für Arbeit berichtete am Donnerstag von den Auswirkungen. Foto: Guido Radtke

Solingen / Remscheid Die Agentur für Arbeit will die Weiterbildung von Beschäftigten fördern. Trotz der Corona-Pandemie besteht dafür ein hoher Bedarf. Die Anzahl der Beschäftigten in den Gesundheitsberufen nimmt im Städtedreieck zu.

Der Beschäftigungsboom in der Klingenstadt war bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie beendet. Damals wurde NRW-weit noch ein Beschäftgungsplus von 1,3 Prozent verzeichnet. In Solingen war im März 2020 gegenüber dem Vorjahr aber bereits ein kleines Minus von 180 Personen auf 53.728 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte zu verzeichnen. In Wuppertal (+592 auf 127.310) und Remscheid (+53 auf 46.516) konnte dagegen noch ein minimales Plus beobachtet werden.

Dies erklärten am Donnerstag der Chef der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Martin Klebe, und Kirsten Roth, Geschäftsführerin Operativ der bergischen Arbeitsagentur, bei der Präsentation der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Beleuchtet wurden insbesondere die Themen Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Arbeitsstellen und Kurzarbeit.

Info Viele Arbeitslosen haben keine Ausbildung Stellen In den ersten beiden Monaten dieses Jahres hatten die Arbeitsvermittler der Agentur für Arbeit an der Kamper Straße in Ohligs mehr als 1200 offene Stellen im Bestand. Seit März, mit Beginn der Corona-Pandemie, sank der Stellenbestand aber kontinuierlich. Auch im Oktober/November haben die Stellenbestände mit knapp über 1000 das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht. Fachkräfte Rund 60 Prozent des gesamten Stellenangebotes richtet sich laut Arbeitsagentur insbesondere an Fachkräfte. Ausbildung Mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen ist ohne Berufsausbildung

Trotz Corona stellte Kirstin Roth fest: „Fachkräfte werden weiter gesucht“. Von daher will die Agentur für Arbeit im neuen Jahr verstärkt Weiterbildungsangebote fördern, damit der steigende Fachkräftebedarf gedeckt werden kann. Auch unter dem Aspekt, dass sich ein erheblicher Strukturwandel im Bergischen vollzieht. Zwar dominiert die Metallbranche im Agenturbezirk noch mit knapp 21.500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Doch die Zahl der Beschäftigten nahm hier um knapp zwei Prozent ab, während das Gesundheitswesen die Zahl der Beschäftigten ausbaute – um immerhin fast vier Prozent auf 17.521.

Die Arbeitslosigkeit ist im Städtedreieck aber trotz des massiven Einsatzes von Kurzarbeit im Laufe dieses Jahres gestiegen. Klebe und Roth geben hier für Solingen eine Steigerung von 14,2 Prozent oder 869 Personen auf 6997 an. In Remscheid fiel der Anstieg mit 12,6 Prozent (+527 auf 4709) etwas geringer aus. In Wuppertal schnellte die Arbeitslosigkeit aber in die Höhe. Ein Plus von 21,8 Prozent (3217) auf 17.970 war hier bisher zu verzeichnen. Unter dem Strich bedeuten insgesamt 29.675 (Vorjahr 25.063) Arbeitslose aber schon jetzt ein Fünf-Jahres-Hoch.

„Vor allem im Frühjahr und im Sommer hat sich die Arbeitslosigkeit über dem Vorjahresniveau gezeigt. Im Herbst verzeichneten wir wieder das Niveau von vor Mai“, sagte Martin Klebe. Wie sich der Dezember mit dem neuerlichen Lockdown auf den Arbeitsmarkt auswirkt, müsse zunächst abgewartet werden.

Klebe und Roth gehen davon aus, dass im ersten Quartal 2021 corona-bedingte Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt weiter zu beobachten sein werden. „Mit fortschreitenden Impfungen werden die Arbeitslosenzahlen und auch die Zahl der Kurzarbeiter ab dem Frühjahr/Sommer aber wieder sinken – sofern nichts Außergewöhnliches dazwischen kommt“, betonte der Agenturchef. Der weiter ungelöste Brexit berge aber eine Gefahr für den Arbeitsmarkt. „Und wir müssen im Zuge der Corona-Pandemie immer wieder mit neuen Wendungen rechnen. Das hat uns die Vergangenheit gezeigt“, sagte Martin Klebe.