Schlechte Konjunktur Arbeitslosigkeit in Solingen steigt deutlich an

Was im Umkehrschluss aber keineswegs bedeutet, dass Jüngere von dem negativen Trend am Arbeitsmarkt nicht betroffen wären. So sind in Solingen aktuell 729 Personen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Das entspricht im Vergleich zum Vormonat einem Anstieg um 2,2 Prozent. Und gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Jugendarbeitslosigkeit in der Klingenstadt sogar um 13,9 Prozent nach oben gegangen.