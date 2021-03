Aktuell suchen 6958 Solinger einen Job : Arbeitslosigkeit über Vorjahresniveau

Solingen/Wuppertal Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen ist im vergangenen Monat auch in der Klingenstadt – der Jahreszeit entsprechend – etwas gesunken.

Demnach suchen zurzeit 6958 Solingerinnen und Solinger einen neuen Job. Das sind 30 Personen oder 0,4 Prozent weniger als im Februar dieses Jahres und entspricht einer Arbeitslosenquote von acht Prozent. Wird hingegen der März 2020 als Vergleichsgröße zugrunde gelegt, ergibt sich ein anderes Bild. Denn seinerzeit lag die Zahl der Arbeitslosen um 700 niedriger bei einer Quote von 7,2 Prozent, so dass binnen der vergangenen zwölf Monate ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um immerhin 11,2 Prozent zu konstatieren ist.

Die Zahl der offenen Stellen ging wiederum nach oben. So wurden der Agentur für Arbeit im März 251 neue Stellen gemeldet. Das sind 48 Jobangebote mehr als im Februar und bedeutet ein Plus von 23,6 Prozent. Weniger positiv fällt aber auch in diesem Bereich der Vergleich mit dem Vorjahr aus. Denn seit Anfang des Jahres wurden 202 oder 25,2 Prozent weniger offene Stellen als noch im Zeitfenster Januar bis März 2020 gemeldet. In der Summe stehen momentan 645 Stellen zur Besetzung an.