Auch Jugendarbeitslosigkeit in Solingen sinkt : Arbeitslosigkeit geht in Vergleich zum Vorjahr zurück

Solingen/Wuppertal Aktuell sind in der Klingenstadt 6602 Personen arbeitslos gemeldet, das sind zwar mehr als im Vormonat, aber weniger als im Januar 2021.

Die Zahl der Arbeitslosen ist zu Beginn des Jahres zwar leicht gestiegen. So waren im Januar in Solingen 6602 Menschen auf Jobsuche, was im Vergleich zum Dezember ein Plus von 121 Personen bedeutet. Doch legt man die Arbeitslosenzahl von vor einem Jahr zugrunde, ist ein Rückgang festzustellen.