Friedrichstraße : Zebrastreifen: Stadt hofft auf schnellen Baustart

Solingen Die Maßnahme war bereits vor zwei Jahren auf den Weg gebracht worden.

Gute Nachricht für die Bewohner des Altenheims an der Friedrichstraße in Mitte: Nachdem von der Politik bereits vor zwei Jahren der Bau eines Zebrastreifens vor der Einrichtung beschlossen worden ist, können die Arbeiten hierfür bald beginnen. Das hat die Stadt jetzt auf Nachfrage mitgeteilt.

„Der Auftrag für den Bau eines Fußgängerüberwegs wird in den nächsten Tagen vergeben. Die Bauarbeiten könnten also – je nach Auftragslage der Baufirma und nach Witterung – in Kürze starten“, sagte eine Sprecherin der Stadt in dieser Woche.