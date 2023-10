Stadt Solingen geht von Fertigstellung im Februar / März aus Arbeiten an der Fußgängerzone Ohligs verlängern sich

Für Laien bietet sich seit Wochen das gleiche Bild. In der Ohligser Fußgängerzone geben weiterhin Bauarbeiter den Ton an, um nach der Sanierung des Marktplatzes nun auch der Düsseldorfer Straße ein neues Aussehen zu geben. So ist geplant, modernes Pflaster zu verlegen – wobei jetzt feststeht, dass auch dieser Abschnitt des Verschönerungsprogramms für die Ohligser City nicht in der vorgesehenen Zeit fertiggestellt werden wird.