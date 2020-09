Arbeit in Solingen : Karsten H. aus Burscheid seit sieben Wochen vermisst

Burscheid/Solingen Bereits seit dem 6. August sucht die Polizei RheinBerg öffentlich nach dem 57-jährigen Karsten H. aus Burscheid und bittet die Öffentlichkeit nun erneut um Mithilfe. An seiner Arbeitsstelle in Solingen kam er an diesem Tag nicht wie geplant an.

Karsten H. verließ am frühen Morgen des 4. August und somit vor sieben Wochen das Haus und seine Familie in der Königsberger Straße in Burscheid und wurde letztmalig gegen 8 Uhr in Leichlingen an einer Tankstelle gesehen. An seiner Arbeitsstelle in Solingen kam er an diesem Tag nicht wie geplant an.