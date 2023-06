Menschenschlange vor dem Notdienst in Solingen-Mitte Lange Wartezeit wegen des Apotheker-Protests

SOLINGEN · Wer kurzfristig Medikamente brauchte, musste am Mittwoch auch in Solingen längere Wege in Kauf nehmen – und viel Geduld mitbringen.

Schon am frühen Morgen standen Kunden beim Notdienst der Schwanen-Apotheke in Mitte Schlange. Foto: Theresa Dobrick

Im Zuge des Protesttages, zu dem Apothekerkammer und Apothekerverband Nordrhein aufgerufen hatten, blieben die meisten Apotheken geschlossen. Dementsprechend lang war die Schlange vor der Schwanen-Apotheke am Ufergarten, die den Notdienst übernahm – als einzige im Stadtgebiet. „Wir warten hier schon seit fast einer halben Stunde“, berichtete am Mittwochvormittag eine junge Frau, die mit ihrer erkrankten Tochter in die Innenstadt gekommen war. Von den Schließungen habe sie nichts gewusst, erklärte sie – äußerte jedoch ebenso wie andere Wartende Verständnis für die Anliegen der Apotheken: „Ich kann die Gründe nachvollziehen.“ Viele Forderungen waren auf dem Schaufenster zu lesen. Unter dem Motto: „Apotheken kaputt sparen. Arzneimittelversorgung gefährden. Nicht mit uns!“ demonstrierten Mitarbeiter von Apotheken aus dem ganzen Bundesgebiet in Düsseldorf unter anderem für eine Anhebung der Honorare.

(ied)