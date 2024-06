Fahrt über Müngstener Brücke Online-Tickets für Dampflok-Fahrten nach wenigen Minuten vergriffen

Im Bergischen Land selbst geht es wiederum sowohl am Samstag, als auch am Sonntag jeweils zweimal im Rahmen der bereits erwähnten Rundfahrten durch die Region – vom Solinger Hauptbahnhof über die Müngstener Brücke, Remscheid sowie Wuppertal und wieder zurück zum Startpunkt in Ohligs. Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten bestehen auf dem Rundkurs – abgesehen vom Hauptbahnhof Solingen – in Solingen-Mitte, in Solingen-Schaberg, am Remscheider Hauptbahnhof, in Remscheid-Lennep, in Wuppertal-Oberbarmen, Wuppertal Hauptbahnhof sowie in Wuppertal-Vohwinkel.