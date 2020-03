Ansichtssache : Coronavirus hat das Leben auch in Solingen verändert

Coronavirus hat das Leben auch in Solingen verändert

Das Krankenhaus Bethanien in Aufderhöhe wird lauf Notfallplan zur Corona-Anlaufstelle. Foto: Peter Meuter (pm)

Meinung Solingen Veranstaltungen werden verschoben, gleichwohl gibt es in Solingen weiter keinen Corona-Fall.

Noch ist in Solingen kein Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Alle Tests, die bislang durchgeführt wurden, waren ohne Befund. Oberbürgermeister Tim Kurzbach hat diese Woche gleichwohl zusammen mit Ärzten aus allen drei Krankenhäusern für den Fall der Fälle ein Notfallkonzept vorgelegt.

Das ist angesichts der zum Teil festzustellenden Angst im Umgang mit dem Virus notwendig und soll vor allem zeigen, dass im Vorfeld einer möglichen Ausbreitung des Coronavirus auch in Solingen alles Erforderliche unternommen wird. Selbst ein Krisenstab wurde gebildet. Dieser steht in Bereitschaft und würde umgehend aktiv, sollten in Solingen Corona-Fälle auftreten.