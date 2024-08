Drei Tote nach Messerattacke Opfer, Täter, Hintergründe – was bislang zum Anschlag in Solingen bekannt ist

Bekennerschreiben: Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den tödlichen Messerangriff von Solingen für sich beansprucht. Der Angreifer sei IS-Mitglied gewesen und habe die Attacke, bei der drei Menschen getötet und acht schwer verletzt wurden, aus „Rache für Muslime in Palästina und anderswo“ verübt, hieß es in einer Mitteilung beim IS-Sprachrohr Amak. Der Anschlag sei von einem „Soldaten des Islamischen Staates“ ausgeführt worden, erklärte der IS in seinem Kanal im Kurznachrichtendienst Telegram. Die behauptete Urheberschaft belegte der IS zunächst nicht. Die Polizei Düsseldorf hat nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben der Terrormiliz erhalten. Jetzt müsse geprüft werden, ob dieses Schreiben echt sei, hieß es. Aus Ermittlerkreisen wurde darauf hingewiesen, dass der IS in der Vergangenheit öfter Taten für sich reklamiert habe, ohne dass es für eine wirkliche Zusammenarbeit mit dem Täter belastbare Hinweise gegeben habe. Außerdem hatte der IS ein Video veröffentlicht, das den mutmaßlichen Täter zeigen soll.