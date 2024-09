Terroranschlag von Solingen Polizei stellt mutmaßliches Täter-Handy sicher – neuer Fahndungsaufruf

Erst am Mittwoch dieser Woche hatte in der Solinger Innenstadt noch einmal eine große Suchaktion in Zusammenhang mit dem islamistischen Terroranschlag stattgefunden. So nahmen zahlreiche Polizisten beispielsweise die Grünanlage in der Nähe der Zietenstraße am Rande der City genauestens unter die Lupe. Dabei durchkämmten die Einsatzkräfte unter anderem die dortigen Rasenflächen – wobei zunächst unklar geblieben ist, ob beziehungsweise inwieweit man etwas gefunden hat. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe wollte sich am Freitag nicht zu dem möglichen Handyfund äußern. Dies kommentiere man nicht, sagte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion sowie unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen.