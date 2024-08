Angespannte Stimmung Scholz bleibt bei Besuch auf Distanz – zum Ärger vieler Solinger

Solingen · In der Solinger Innenstadt fühlt sich nach dem Anschlag auf dem Stadtfest nichts mehr so an, wie es davor einmal war. Warum sich inzwischen zunehmend Wut und Unverständnis in die Stimmung mischt.

27.08.2024 , 08:07 Uhr