Vier Wochen nach Anschlag in Solingen Ermittler stehen vor großem Rätsel – gab es Mitwisser oder gar Helfer?

Ein Messerattentat ausgerechnet in der „Klingenstadt“ Solingen - und doch werde man an diesem Titel festhalten, heißt es aus dem Rathaus. Solingen stehe nun einmal in aller Welt für eine jahrhundertealte Tradition und Erfahrung bei der Herstellung von Klingen. Die Industriestadt sei damit die weltweit einzige Stadt, deren Name zugleich ein geschützter Markenbegriff ist. Diskutiert werde allerdings der Name des Ehrenpreises der Stadt: „Die Schärfste Klinge“. Die Debatte darüber beginne gerade erst - auch über den Umgang mit Symbolen, Wegweisern und Logos.