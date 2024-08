Abgelehnter Antrag Tatverdächtiger von Solingen soll in Asylverfahren falsche Angaben gemacht haben

Der Tatverdächtige von Solingen soll in seinem Asylverfahren falsche Angaben gemacht haben. Nach Informationen von WDR und NDR habe sich der 26-jährige Syrer Issa H. auf einen Verwandten in Deutschland berufen, der Grund für seine Einreise sei, berichtete die ARD am Montag (26. August). Eine solche Person sei aber nie festgestellt worden.