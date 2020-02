Ausstellung in der Galerie SK : Liebe und Irritation auf den ersten Blick

Annette Schnitzler stellt ab morgen in der Galerie SK in den Güterhallen im Südpark aus. Foto: Schneider-Mombaur

Solingen Die Essener Malerin Annette Schnitzler ist seit Kindertagen fasziniert von Architektur.

Nach einem aktiven Leben in einem sozialen Beruf entschied sich die gebürtige Wuppertalerin Annette Schnitzler vor 15 Jahren zu einem Studium der Malerei und Grafik an der Freien Akademie der bildenden Künste in Essen. Hier konnte die Tochter eines Architekten an ihre alte Liebe zur Architektur anknüpfen. Raum und Fläche, Innen und Aussen sind seitdem ihre bevorzugten malerischen Themen.